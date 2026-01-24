ನಂದಿನಿ: 10 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಲವು (ಕೆಎಂಎಫ್) ಗುಡ್ಲೈಫ್ ತುಪ್ಪ, ಪ್ರೊಬಯಾಟಿಕ್ ಮೊಸರು, ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಯಾಟ್ ಪನೀರ್, ಮಾವು–ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಲಸ್ಸಿ ಸಹಿತ ನಂದಿನಿಯ 10 ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿಧಾನಸೌಧದ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗುಡ್ಲೈಫ್ ಹೈ ಅರೋಮಾ ಶುದ್ದ ತುಪ್ಪ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೀಟರ್ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ₹ 760, ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹360 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂದಿನಿ ಶುದ್ದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಒಂದು, ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಗೂ 200 ಮಿಲಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹720, ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹360, 200 ಮಿಲಿಗೆ ₹165 ದರ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಎನ್ ಪ್ರೊ ಅರ್ಧಲೀಟರ್ ಹಾಲು (₹27), ಪ್ರೊ ಬಯಾಟಿಕ್ 200 ಗ್ರಾಂ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೊಸರು (₹35), ಪ್ರೊಬಯಾಟಿಕ್ ಮಾವು ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಲಸ್ಸಿ (160 ಮಿಲಿಗೆ ₹15), ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಯಾಟ್ ಪನೀರ್ 200 ಗ್ರಾಂ (₹90) ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿದ, ತಾಜಾ ಹಾಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಡೇರಿ ವೈಟ್ನರ್ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ 200 ಗ್ರಾಂ(₹5), 500 ಗ್ರಾಂ(₹90), 1 ಕೆ.ಜಿ (₹355) ಹಾಗೂ 10 ಕೆ.ಜಿ(₹3,400) ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಇರುವವರಿಗೂ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿಗಲೆಂದು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು 160 ಮಿಲಿ (₹10), ಮೊಸರು 140 ಮಿಲಿ (₹10) ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ತುಪ್ಪದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪದ ಜಾರ್, ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇತರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>