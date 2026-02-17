ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಕುರಿತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪರ–ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಕುರಿತು ಸದಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ (ನೆಗೆಟಿವ್) ಮಾತನಾಡುವುದು ಚಟವಾಗಿದೆ. ಇವರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್‌ ದೆವ್ವ
ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್‌,ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ನ ವಿರೋಧಪಕ್ಷದಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ 
ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀವು ‘ಇದಿ ಅಮೀನ್’ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜನರ ಜೀವ ಹೀರುವ ದೆವ್ವಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ
ವಿ.ಸುನಿಲ್‌ಕುಮಾರ್,ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ
ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಒಂದು ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ‘ಘೋಸ್ಟ್‌’ ಎನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ
RSSPriyank khargeB.Y.Vijayendra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT