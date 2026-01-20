ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
ಶೀಘ್ರವೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 10:12 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 10:12 IST
Siddaramaiahsouth india

