ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಡ: ಎಚ್‌ಡಿಕೆ

‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಠಗಳ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಅನಗತ್ಯ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:13 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:13 IST
ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಾತಿಯನ್ನು ತಂದೊಡಣೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕದಡುತ್ತದೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕುರುಬ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆದರೂ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು
ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ
PoliticsH D Kumaraswamy

