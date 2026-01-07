ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡದ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ: 6 ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಹೊಣೆ

ವಿಕಾಸಸೌಧ ಕಾಮಗಾರಿ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ತಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದಿಂದ ನಷ್ಟ ಭರ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 16:05 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 16:05 IST
bengaluruVikasa soudha

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

