ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡದ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ: 6 ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಹೊಣೆ

<p>ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಚಟ್ಲ</p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡದ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಕೆ. ಪವಿತ್ರ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ 2001ರಿಂದ 2005ರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಎನ್.ಜಿ. ಗೌಡಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಿ.ಕೆ. ಪವಿತ್ರ ಸೇರಿ ಆರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗೌಡಯ್ಯ 2022ರ ಫೆ. 28ರಂದು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಪವಿತ್ರ 2028ರ ಜುಲೈ 31ರಂದು ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಡಿ. 15ರಂದು ಡಿಪಿಎಆರ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾದ ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎನ್.ಎಸ್. ಸತೀಶ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್.ವಿ. ನರಸೇಗೌಡ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ 2021ರ ಜ. 1ರಂದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಆದೇಶ ಊರ್ಜಿತದಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ವಿಕಾಸ ಸೌಧದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನದಂಡದ ಅನುಸಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಎಸ್.ಬಿ. ವಿನೋದಕುಮಾರ್, 2006ರ ಅ. 16ರಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಇರುವುದನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 14 ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಮಗೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2008ರ ನ. 7ರಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎನ್.ಎಸ್. ಸತೀಶ, ಆರ್.ವಿ. ನರಸೇಗೌಡ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಬಿ.ವಿ. ರಮೇಶ, ಸಿ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಎನ್.ಜೆ. ಗೌಡಯ್ಯ, ಬಿ.ಕೆ. ಪವಿತ್ರ, ಎಂ. ನಾಗರಾಜ, ಜಿ. ಮುನಿನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಸಿ. ಜಯರಾಂ, ಟಿ.ಡಿ. ಮನಮೋಹನ್, ವಿಜಯ ರಾಘವನ್, ಪಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ 2009ರ ಜ. 15ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಈ ಪೈಕಿ, ಜಯರಾಂ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಮೊದಲೇ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ 11 ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸತೀಶ, ನರಸೇಗೌಡ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಗೌಡಯ್ಯ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಲೋಕಾಯುಕ್ತವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಗೌಡಯ್ಯ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ, ‘ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಪನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ (ಎಂ.ಬಿ ಬುಕ್) ತಪ್ಪು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದ ದಂಡವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಡಿಪಿಎಆರ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>