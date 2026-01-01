ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಬಹರೇನ್ ನಕ್ಷೆ: ಬಹರೇನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಿಂದ ದಾಖಲೆ

<p>ಬಹರೇನ್ನ 54ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ, 'ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಹರೇನ್ ನಕ್ಷೆ' ಎಂಬ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಹರೇನ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. </p><p>ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2025ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮನಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸದಸ್ಯರು, ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.</p><p>ಈ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್' ವತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಅವರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಡಾ. ಮನೀಶ್ ವೈಷ್ಣೋಯಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. 54ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾದ ಬಹರೇನ್ ನಕ್ಷೆ 18 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 8 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ವಿಶಾಲ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ 54 ಸದಸ್ಯರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ಬಹರೇನ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಂಗೋಲಿ ಸಂಘದ ತಂಡವು ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಭಿನಂದನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಡಾ. ಮನೀಶ್ ವೈಷ್ಣೋಯಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್</p><p>ಜಯಶಂಕರ ವಿಶ್ವನಾಥನ್, COO, ಯುನಿಕೋ ಬಹರೈನ್, ಜೋಸೆಫ್ ಜಾಯ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಹರೈನ್, ಪೂಜಾರಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಹರೈನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್, ಕಿರಣ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಹರೇನ್, ಲನ್ಗ್=ಎನ್ಗ್ ಲೈವ್ FM 107.2 ನ ನಿರೂಪಕರಾದ ಜೂಹಿ, ಕಮಲಾಕ್ಷ ಅಮಿನ್, ಡೇಲಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ನೀತು, ಡೈಲಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಹರೈನ್ಗೆ ಗೌರವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಪದಕವನ್ನು ಪ್ರದಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಡಾ. ಮನೀಶ್ ವೈಷ್ಣೋಯಿ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಹರೇನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.</p><p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ ಅವರು ಈ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p><p>ಸಂಘದ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷೆ ರಚನಾ ತಂಡದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಗದೀಶ, ರಂಜಿನಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ,</p><p>ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು, ಅಕ್ಷಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಜಗದೀಶ ಜೆಪ್ಪು, ಕರುಣಾಕರ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ, ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಿ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಉತ್ಸಾಹಿ ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು.</p><p>ನೂರಾರು ಸದಸ್ಯರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಈ ಯಶಸ್ವಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಹರೇನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಾಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ, ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಮ್ಮೆನಡ್ಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>