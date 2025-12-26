<p><strong>ಲಂಡನ್:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ‘ಕನ್ನಡಿಗರು ಯುಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್‘ (KUKCC) ಸ್ಥಳೀಯ ‘ಸೆರ್ರಿ‘ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ.</p><p>ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಕಟ್ಟಿರುವ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>‘ಕನ್ನಡಿಗರು ಯುಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್‘ನ ಎರಡು ತಂಡಗಳಾದ ಇಲೆವನ್–1 ಹಾಗೂ ಇಲೆವನ್–2 ತಂಡಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಸೆರ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಲೀಗ್ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ವೆಬ್ಸೈಟ್: Website / Play-Cricket Page: https://kannadigaruuk.play-cricket.com/</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>