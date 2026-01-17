ಚೀನಾ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಟ ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿ: ತೈವಾನ್ ಆಕ್ರೋಶ

<p><strong>ತೈಪೆ:</strong> ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೀಪವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಡ್ರೋನ್ವೊಂದು ಶನಿವಾರ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ತೈವಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ‘ಇದು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡೆ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಟಸ್ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ಚೀನಾದ ಡ್ರೋನ್ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದು ಹೊರಟುಹೋಯಿತು’ ಎಂದು ತೈವಾನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಚೀನಾದ ನಡೆಯು ಖಂಡನಾರ್ಹ. ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೂ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಚೀನಾ ಸೇನೆಯ ವಕ್ತಾರರು, ‘ತರಬೇತಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>