ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್‌ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ: ತನಿಖೆಗೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:53 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Fire accidentHongkong

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT