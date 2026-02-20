ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

‘ಗಾಜಾ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ’ ಮೊದಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ‘ವೀಕ್ಷಕ’ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ ಭಾಗಿ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:30 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
IndiaNarendra ModiDonald TrumpGaza

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT