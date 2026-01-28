ಸಿರಿವಂತ ಪರಂಪರೆ ವೀಕ್ಷಿಸ ಬನ್ನಿ: ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಆಹ್ವಾನ

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್</strong>: ‘ಸಿರಿವಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಜ.24, 25ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ–2026ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು, ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪಾಕಶಾಲೆಗಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬನ್ನಿ’ ಎಂದು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜೇಕಬ್ ಜಾವಿಟ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಪೆವಿಲಿಯನ್’ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ಬಿನಯ ಪ್ರಧಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಮೆರಿಕದವರು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಂಪನಿಗಳು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>