ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರ ಬಂಧನ

₹50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪ
ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 16:35 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 16:35 IST
SriLanka

