Iran US Tensions: ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ 

<p><strong>ದುಬೈ: </strong>ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕವು ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಹರಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತವು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ 'ನೀವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರೆ, ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಯ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳ ತಂಡವು ಇರಾನ್ನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಇರಾನ್ ಈ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>'ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>