ಭವಿಷ್ಯದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ನಾಯಕರ ಹತ್ಯೆ: ಇಸ್ರೇಲ್‌

<p><strong>ಜೆರುಸಲೇಮ್/ದೋಹಾ:</strong> 'ಕತಾರ್ನ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಹಮಾಸ್ ನಾಯಕರು ಹತ್ಯೆಯಾಗಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಡೆಯುವ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಯೆಚಿಯಲ್ ಲೀಟೆರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕದನವಿರಾಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಈ ದಾಳಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೇ, ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸದ್ಯ ನಾವು ಕೆಲವರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು 'ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್' ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಹಮಾಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ರಾಜಧಾನಿ ದೋಹಾ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. </p>