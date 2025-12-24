H–1ಬಿ ವೀಸಾಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ: ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾಕ್ಕಾಗಿ 1ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು, ಅಮೆರಿಕದ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>‘ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬೆರಿಲ್ ಹೋವೆಲ್ ಅವರು 56 ಪುಟಗಳ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೇಲೆ 1ಲಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹90 ಲಕ್ಷ) ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ನೂತನ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 36 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಗೊಂದಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ವಲಸೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೀಸಾವು ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕರರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೊಸ ನೀತಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಹಲವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವು 85 ಸಾವಿರ ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>