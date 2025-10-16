ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಮೊದಲ ಸಲ ಮೌಂಟ್ ಏವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಕಾಂಚಾ ಶೆರ್ಪಾ ನಿಧನ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:12 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Mount Everest

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT