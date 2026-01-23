ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ: ಅಯ್ಯರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೊಗಸು; ವೈಶಾಖ ತಿರುಗೇಟು

ಶುಭಂ, ರಜತ್ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ, ಶ್ರೇಯಸ್‌ಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್
ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಲೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಿಮಾಂಶು ಮಂತ್ರಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಷಕ್ .

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಚ್.ಜಿ.

