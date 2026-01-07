ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ

<p><strong>ಕೊಲಂಬಸ್:</strong> ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ಓಹಿಯೊದಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏಜೆಂಟರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು. </p>.<p>ವಿಲಿಯಂ ಡಿ. ಡಿಫೋರ್ (26) ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಬೇಲಿ ಹಾರಿ, ಹಲವು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಒಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿದೆ. </p>.<p>ಈತನ ಕೃತ್ಯದಿಂದ 14 ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾನಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು 28,000 ಡಾಲರ್ (₹25.17 ಲಕ್ಷ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. </p>.<p>ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅತಿಕ್ರಮಣ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಾನಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 11,000 ಡಾಲರ್ (9.89 ಲಕ್ಷ) ಮೊತ್ತದ ಬಾಂಡ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಕೌಂಟಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಆರೋಪಿ ಮೇಲೆ 2023ರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಆರೋಪದ ವಿಚಾರಣೆಯೂ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಅದರ ವಿಚಾರಣೆ ಇದೇ 15ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು, ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಓಹಿಯೊದ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುಎಸ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಕಚೇರಿಯು ಆರೋಪಿ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದೆ.</p>.ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ: 55 ಮಂದಿ ಸಾವು.ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನ: ಅಂಕೆ ಮೀರಿದ ಅಮೆರಿಕ.<p>ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾದರೆ ತಲಾ 10 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಪ್ರತಿರೋಧ, ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾದರೆ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>