ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ನಾಸಾದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಮಿತ್ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ನೇಮಕ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:28 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಂಗಳನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಪ್ರಭೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ನಾಸಾ ರೋವರ್
ಮಂಗಳನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಪ್ರಭೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ನಾಸಾ ರೋವರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾಸಾ ಗಗನಯಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದ ನೌಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಡಾಲ್ಫಿನ್‌ಗಳ ಕುಣಿದಾಟ!
ನಾಸಾ ಗಗನಯಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದ ನೌಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಡಾಲ್ಫಿನ್‌ಗಳ ಕುಣಿದಾಟ!
NASA

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT