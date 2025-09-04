ನಾಸಾದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಮಿತ್ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ನೇಮಕ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಭಾರತ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾಗೂ ನಾಸಾದ ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತ ತಜ್ಞ ಅಮಿತ್ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಅವರನ್ನು ನಾಸಾದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ನಾಸಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸೀನ್ ಡುಪ್ಪಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮಿತ್ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಅವರು ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮೂನ್ ಟು ಮಾರ್ಸ್ (Mars Programme in the Exploration Systems Development Mission Directorate) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರರಾಗಿರುವ ಅಮಿತ್ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಅವರು ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ ಮೂಲದವರು.</p>.ಮಂಗಳನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಪ್ರಭೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ನಾಸಾ ರೋವರ್.ನಾಸಾ ಗಗನಯಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದ ನೌಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳ ಕುಣಿದಾಟ!.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>