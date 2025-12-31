New Year 2026: ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್

<p><strong>ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಡುವೆಯೂ ಜನರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. </p><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಸ್ಕೈ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. </p><p>240 ಮೀ ಎತ್ತರದ ಸ್ಕೈ ಟವರ್ ಮೇಲಿನಿಂದ ಸತತ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ 3,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಾನ ಮುಂದಿದ್ದು, ಆ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತವೆ.</p><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ದ್ವೀಪವಾಗಿರುವ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>