ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ನೈಗರ್‌: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟ, ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 16:08 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 16:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
AirportBlast

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT