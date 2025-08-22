<p><strong>ಲಂಡನ್</strong>: ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ (ಎನ್ಆರ್ಐ) ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಪೌಲ್ (94) ಅವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಿಧನರಾದರು.</p>.<p>ಪೌಲ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟನ್ ಮೂಲದ ಕ್ಯಾಪರೊ ಸಮೂಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪಂಜಾಬ್ನ ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅವರು ನಂತರ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅಂಬಿಕಾ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರ ‘ಅಂಬಿಕಾ ಪೌಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ’ ಆರಂಭಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ‘ಸಂಡೆ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್’ನಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ ಅವರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಜಿಬಿಪಿ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ 81ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>