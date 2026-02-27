ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಾರಕಕ್ಕೆ| 274 ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಹತ್ಯೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

ಪ್ರತಿದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 55 ಸೈನಿಕರು ಹತ: ಅಫ್ಗಾನ್
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:35 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:35 IST
ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡೆಸಿದ ಸೇನಾ ದಾಳಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಜನರು ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರ‍್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದರು–ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ
ಪಾಕ್‌ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಖೊಸ್ಟ್‌ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಅಫ್ಗಾನ್‌ ಪಡೆಗಳು–ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ 
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಹಾಗೂ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ
ಶೆಹಬಾಜ್‌ ಷರೀಫ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ
