ಪಾಕ್‌: ಮೂವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ನಾಯಕರ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಉಗ್ರರು

<p><strong>ಪೆಶಾವರ(ಪಾಕಿಸ್ತಾನ):</strong> ಸಂಘರ್ಷ ಪೀಡಿತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮೂವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ನಾಯಕರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಉಗ್ರರು ನಿಷೇಧಿತ ತೆಹ್ರೀಕ್–ಎ–ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ(ಟಿಟಿಪಿ) ಜೊತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇತಾನಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಮೂವರನ್ನು ಉಗ್ರರು ಗುರುವಾರ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದರು. ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ, ಬನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೋಚಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೀಪ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಗೂಢಚಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಗ್ರರು ಅಪಹರಿಸಿ, ಹತ್ಯೆಗೈಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದೂ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>