ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಸಿಂಗಾಪುರದ 'ವೃಕ್ಷ ಮಾತೆ' ಎನಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಕೀರ್ತಿದಾ ಮೆಕಾನಿ ನಿಧನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 12:50 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 12:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
womenSingapore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT