ಸಿಂಗಾಪುರದ 'ವೃಕ್ಷ ಮಾತೆ' ಎನಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಕೀರ್ತಿದಾ ಮೆಕಾನಿ ನಿಧನ

<p><strong>ಸಿಂಗಾಪುರ: </strong>ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು 'ವೃಕ್ಷಮಾತೆ' ಎನಿಸಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿದಾ ಮೆಕಾನಿ ಅವರು ಜನವರಿ 19ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 66 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎನಿಸಿದ್ದ ಮೆಕಾನಿ ಅವರ ಅನನ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು.</p><p>ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು ತಾಣಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು 'ತಬ್ಲಾ' ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>'ಟ್ರೀ ಲೇಡಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಮೆಕಾನಿ ಅವರ ನಿಧನವು, ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು, ಕಲೆ, ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>