ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿ: ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:04 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಕದನ ವಿರಾಮ, ಶೇ 200 ಸುಂಕ, 11 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನ: ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಕದನ ವಿರಾಮ, ಶೇ 200 ಸುಂಕ, 11 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನ: ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿ: ಇರಾನ್‌ಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿ: ಇರಾನ್‌ಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
USAIranwarnuclear power

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT