ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ: ಇಂದು ಜಾರಿ

ಪಿಟಿಐ
ರಾಯಿಟರ್ಸ್
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:20 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:20 IST
ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 20-30ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು
ಪಂಕಜ್‌ ಛಡ್ಡಾ,ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಮಂಡಳಿ
IndiaAmerica

