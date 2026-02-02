ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕ್ರಾಫೂರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್</strong>: ಭಾರತ ಮೂಲದ ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವೀರಭದ್ರನ್ ರಾಮನಾಥನ್ (82) ಅವರಿಗೆ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಾಫೂರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಲ್ ಸ್ವೆಡಿಶ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೀಡುವ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ‘ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ನೊಬೆಲ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಇದೆ.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣದ ಕಂದು ಮೋಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ರಾಮನಾಥನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ. ಇದು 9ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ (₹8.24 ಕೋಟಿ) ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>1975ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ರೆಫ್ರಿಜೆರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕ್ಲೋರೊಫ್ಲೋರೊ ಕಾರ್ಬನ್ (ಸಿಎಫ್ಸಿಎಸ್) ಅಂಶವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗಿಂತಲೂ 10 ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಮನಾಥನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. </p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮದುರೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು, ಅಣ್ಣಮಲೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಐಐಎಸ್)ನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನ ರೆಫ್ರೆಜೆರೇಟರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>