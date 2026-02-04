ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

<p>ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ ‘ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್’ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಿ.ಜೆ.ರಾಯ್ ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ (ಎಸ್ಐಟಿ) ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಿ.ಜೆ.ರಾಯ್ (57) ಅವರು ಜನವರಿ 30ರಂದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಯ ಸಾವು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಲೇಖಕ ಜೆ.ಪಿ. ನಾಯರ್ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅಭಿಮತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಜಮೀನು. ಅತ್ತ ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಇವರದ್ದೇ ಹವಾ. ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಜಮೀನು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ತಾನೇ? ಅಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಆ ‘ದುಬೈ’ ಕಥೆ?</p><p>ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ನೆನಾ? ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ... ಐವತ್ತು, ನೂರು ಫ್ಲಾಟ್ಸ್, ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಲೇಬರ್, ಅನುಮತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ನೋಟು ಸುರಿಯಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?</p><p>7 ವರ್ಷದ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಕೆಜಿ ಮಗುವಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಬರೀ ಸಂಬಳದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ, ಅಂತದರಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅಂತ.</p><p>ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ 'ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್' ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಆ ಏಳು ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಮುಖವಾಡನಾ? ನಂಬೋಕೆ ಸಾಧ್ಯಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್!</p><p>ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಸಾರ್" ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಡೈಲಾಗ್.ಇದಕ್ಕೆ ಆತ ಕೊಡುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವತಃ ಅವರಮ್ಮ!</p><p>ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಓದಿದ್ರು. ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ‘ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್’. ಆಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ತಗೋಳೋದು, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಅದನ್ನ ಮಾರೋದು. ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ವುಮನ್!</p><p>ಆಗ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ 12 ವರ್ಷ. ಮೀಸೆ ಚಿಗುರದ ವಯಸ್ಸು. ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲಿ ಆಡಿಕೊಂಡು, ಟಯರ್ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇರೋ ವಯಸ್ಸು. ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಆ ಫ್ರೀಡಂ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಬಾಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತೋದೇ ಇವನ ಬಾಲ್ಯ.</p><p>ಆ ತಾಯಿಗೆ ಎಂಥಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣ ಬೇಕು? ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್! ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರೋದು.ಆಗ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ?</p><p><strong>ಅಮ್ಮನ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್</strong></p><p>ಹೌದು, 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತಂತೆ. ಅಮ್ಮನ ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಇವನೇ ಬರೀತಿದ್ದನಂತೆ. ‘ಬಿಸಿನೆಸ್ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು’ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆತ ಬಳಸಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಇದು.</p><p>‘ನಾನು 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಅಮ್ಮನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ’ ಅಂತ ಒಂದು ಕರುಣಾಜನಕ, ಎಮೋಷನಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೇಳೋರಿಗೆ, ‘ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಎಂಥಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಜೀವ’ ಅನಿಸಬೇಕು. ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಥವನಿಗಾದ್ರೂ ಎದೆ ಕರಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಓದಿ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ತಾನೇ. ಹಾ! ಅನ್ನೋದು ರಾಯ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು.</p><p><strong>ಆದರೆ ಸತ್ಯ?</strong></p><p>ಅವ್ರು ಹೇಳೋವಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಚ್.ಪಿ (HP) ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗಂಧಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಇವರಿಗ್, ಆ ವಿದ್ಯೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರೋ, ಆಗಲೇ ಇವನಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಕ್ಷರಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈತ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಈಜಾಡೋ ಸಾಗರ. ನೀವೆಲ್ಲಾ 'ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್' ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಡಿಗೆ ಕಚೇರಿ. ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಕೇವಲ ಐದೇ ಐದು ಜನ! ಅದರ ಹಿಂದಿದ್ದದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಜೀವಿಗಳು. ಒಬ್ಬರು ಕೆ.ಕೆ. ನಂಬೂದಿರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲತಾ ನಂಬೂದಿರಿ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕನಸು ಅದು. ಕೆ.ಕೆ. ನಂಬೂದಿರಿ ಅವರದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್. ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಕಾಣೋ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅವರದ್ದು. ಇತ್ತ ಲತಾ ನಂಬೂದಿರಿ ಸುಮ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಡಳಿತ, ಕಾನೂನು, ಅಡ್ಮಿನ್. ಅದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಈ ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ನಂಬೂದಿರಿ ದಂಪತಿಗಳು ಇವರನ್ನು ನಂಬಿದರು. ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿ ಬಂದವನನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ 'ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್' ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟ.</p><p>ಎಚ್.ಪಿ (HP) ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರೆದು ಕುಡಿದಿದ್ದ. ಅದನ್ನೇ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿದ! ಯಾವಾಗ ಇವನ ತಂತ್ರಗಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತೋ, ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರಾಫ್ ರಾಕೆಟ್ ಥರ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೆವೆನ್ಯೂ.</p><p>ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದ ಇವನನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಲೀಕ ಕೆ.ಕೆ. ನಂಬೂದಿರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತೇ? ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಆಟ ಬದಲಾಗಿದ್ದು! ಈತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕಾದವನು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂಬೂದಿರಿ, ಇವನಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆ.ಕೆ. ನಂಬೂದಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪತ್ನಿ ಲತಾ ನಂಬೂದಿರಿ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಅದೇ ಬೋರ್ಡ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ದರ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತವರು ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್.

ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಇವರದ್ದೇ. ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬೇಕು? ಎಲ್ಲವೂ ಇವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಕೇವಲ ಸಂಬಳ ಅಲ್ಲ, ಬರುವ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲಾಭದಲ್ಲೂ ಇವರಿಗೆ ಪಾಲು. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡೂ ಇವನ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಸಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಲಾಭ ಬಾಚಿಕೊಂಡರೂ. ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕುಟುಂಬ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಂಪನಿ ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದರೂ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರನೇ ಹೊರತು ಮಾಲೀಕನಲ್ಲ. ಅಸಲಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಇರುವುದು ಕೆ.ಕೆ. ನಂಬೂದಿರಿ ಮತ್ತು ಲತಾ ನಂಬೂದಿರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸತ್ಯವೇ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿರಬೇಕು. ತಾನು ಬೆಳೆಸಿದ ಮರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಯಜಮಾನನಾಗೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಓಡಿರಬಹುದು?

ಅದು 2005 'ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್' ಇಬ್ಭಾಗವಾದ ವರ್ಷ. ಆಕೆ ಗಂಡನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 'ಚೇಟಾ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದರೂ ನಾಳೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ತಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರೋದು ನಿಮಗೇ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್ ಟೈಗರ್. ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವರು. 'ಐ ಆಮ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್' ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ. ಇಡೀ ಕಂಪನಿಯ ಟೀಮ್ ರಾಯ್ ಜೇಬಲ್ಲಿತ್ತು. ಲೋಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇವನಿಗೇ ಇತ್ತು. ರಾಯ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಂಬೂದಿರಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಂದ ಕಿತ್ತು ಎಸೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನಂಬೂದಿರಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲಶಾಲಿ ಬಲಹೀನನ ಮೇಲೆರಗಿದರೆ ಜನ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನೇ ಸಂಕಟ ಬಂದರೂ ಜನ ಬೆರಳು ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ. ಬೇಡ ಚೇಟಾ... ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ' ಆ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿದ.

ಆದರೆ ರಾಯ್, ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸುಖಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಕಂಪೆನಿಯ ಬುಡ ಅಲುಗಾಡಿಸೋಕೆ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಈ 'ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡೀಲ್' ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಹಣ-ಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆಯಿದೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹರಿತವಾದ ಮಚ್ಚುಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ.