ಚುರುಮುರಿ: ಗಾಂಧಿ ಗಮ್ಮತ್ತು

<p>ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಸ್ತಪ್ಪ, ಸಂಘಪ್ಪ ಎದುರಾದರು.</p><p>‘ನಮಸ್ಕಾರ ಗಾಂಧಿ ತಾತಾ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರು!’ ಎಂದ ಹಸ್ತಪ್ಪ.</p><p>‘ನಮಗೆ ನೀವು... ಮೆರವಣಿಗೆ ದೇವರು’ ಸಂಘಪ್ಪ ಹೇಳಿದ.</p><p>‘ಮನ್ರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಹಸ್ತಪ್ಪ.</p><p>‘ನಾವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆ ತರ್ತೀವಿ. ಮನ್ರೇಗಾದಂತೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ– ಖಾದಿ, ಕೈಮಗ್ಗ, ಕರಕುಶಲ ಕಸುಬುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಇಂಡೋರ್ ಯೋಜನೆ’ ಎಂದ ಸಂಘಪ್ಪ.</p><p>‘ಗಾಂಧೀಜಿ ಚರಕದಿಂದ ನೂಲು ತೆಗೆದು ನೇಯುವಂತಹ ಗುಡಿಕೈಗಾರಿಕೆನಾ?’</p><p>‘ಹೌದು. ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’.</p><p>‘ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಖಾದಿ ಉಡುಪು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರಿಗೆ ಖಾದಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ?’</p><p>‘ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾದಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರೇನು?’ ಸಂಘಪ್ಪ ಕೇಳಿದ.</p><p>‘ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ’.</p><p>‘ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆ?’ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೇಳಿದರು.</p><p>‘ಇಲ್ಲ ತಾತ... ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ!’ ಹಸ್ತಪ್ಪ ಹೇಳಿದ.</p><p>ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಕ್ಕರು.</p><p>‘ಅದ್ಸರಿ, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿದ್ದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರಿ?’ ಸಂಘಪ್ಪ ಕೇಳಿದ.</p><p>ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಕ್ಕ ಗಾಂಧೀಜಿ, ‘ನಾನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಗಾಂಧಿಯ ವೇಷಧಾರಿ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>