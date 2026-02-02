ಚುರುಮುರಿ: ಸುಧಾರಣಾ ಸುಂಕ

<p>ಭರತನ ಮನೆಗೆ ಯುರೋಪಣ್ಣಾರು ಮುಕ್ತ ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುಂಕದ ಮಾತು–ಕತೆ ಆತಿತ್ತು. ಯುರೋಪಣ್ಣಾರು ‘ಇದು ಸರ್ವ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ತಾಯಿ ಕನ್ರಿ’ ಅಂತಿದ್ರು.</p><p>ರಷ್ಯಪ್ಪ, ಚೀನಣ್ಣ, ಬೇಲಿ ಮರೇಲಿ ನಿಂತು ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಪಾಕಣ್ಣ ‘ಅಣೈ ಏನಾದ್ರೂ ದಾನ ಕೊಡಿ’ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ.</p>.<p>‘ಹೌಡೀ ಭರತ. ಸುಂಕದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂಗಿತ್ತು? ಇನ್ನೊಂದೀಟು ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳುಗಿಸೋ ಭರತ’ ಅಂದ್ಕಂದು ಅಮೆರಿಕಯ್ಯ ಎಂಟ್ರಿ ತಗಂದ. ಕಂಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಂಕ ಜಡಿಯೋ ಇವನ ಕ್ಯಾಮೆ ಕಂಡು ಜನ ಈಯಪ್ಪನಿಗೆ ಸುಂಕಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತ ಅಡ್ಡೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮೋರೆಲ್ಲಾ ನಿಂತಾವೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಿರದು ಮರೆತೋತಾ ಸುಂಕಪ್ಪಣ್ಣ? ಆದ್ರೂ ನಮಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಂಕ, ವೀಸಾ ಪೀಜು ಜಡೀತಿದ್ದೀಯಪ್ಪ’ ಅಂದ ಭರತ.</p>.<p>‘ನಿನ್ನಂತಾ ದಾಸತ್ತುಗಾರ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರದು ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟುರಿ ಕಲಾ. ಬಂದು ನಿನಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತರೆ. ಅದೆಲ್ಲಾ ತಲೆಗಾಕಬ್ಯಾಡ’ ಸುಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ಹೇಳಿದ.</p>.<p>‘ನೀನು ಚೀನಣ್ಣನ ಮನೆಗೋಗಿ ಅವನ ಹೊಲದಾಗಲ ರೇರ್ಅರ್ತು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲಾ ನಿನಗೇ ಮಾರಬಕು ಅಂತ ಕಾಲಿಡಕಂದಿದ್ದಂತೆ?’ ಭರತ ಹಂಗಿಸಿದ.</p>.<p>‘ಪಾಕಣ್ಣನ, ನೇಪಾಳಿ ಮನೆ ಸೊಂಪ್ಲಲ್ಲಿ ರೋಡು ಮಾಡಿಕ್ಯಂದು ಅವರುನ್ನ್ಯಾಕೆ ಬಾಳಗೆಡ್ಸತೀಯೋ ಚೀನಣ್ಣ ಅಂದುದ್ದು ತಪ್ಪಾತ? ಉಕ್ರೇನಿ ಗುಳೆ ಎಬ್ಬಿಸಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡು ಬಳಸಿಗ್ಯತಿರೋರು ತಪ್ಪಲ್ಲವಾ?’ ಅಂದ ಸುಂಕಪ್ಪಯ್ಯ.</p>.<p>‘ನೀನು ವೆನುಜುವೇಲಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಸರೋತ್ತಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದ್ಯಾಕೋ? ಈಗ ಇರಾನುನ್ನ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡುನ್ನ ಗಾವು ಸಿಗಿತೀನಿ ಅಂದಂತೆ?’ ಭರತನ ಮಾತಿಗೆ ಸುಂಕಪ್ಪಯ್ಯನ ಮುಖ ಕೆಂಪಾತು.</p>.<p>‘ಅಲ್ಲಿ–ಇಲ್ಲಿ ಮರೇಲಿ ನಿಂತೋರೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ತಿಳಕಳಿ... ಡಾಲರ್ ಬುಟ್ಟು, ನನ್ನ ಬುಟ್ಟು ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡಾಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸುಂಕಪ್ಪಯ್ಯ ಸಿಟ್ಟುಗಂದು ಹೊಂಟೋದ.</p>.<p>‘ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಸುಂಕಪ್ಪಯ್ಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೆರರಿಸಂ ಬುಡಕುಲ್ಲ’ ಅಂತ ಮರೇಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಚೀನಣ್ಣ.</p>.<p>ರಷ್ಯಪ್ಪ ನೆಟಿಕೆ ಮುರಿದು ಕಿಸಕ್ ಅಂತ ನಕ್ಕರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>