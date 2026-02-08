ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed articles
ADVERTISEMENT

ಸಂಗೀತ: ನಾದ ನಿನಾದದೊಳು ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಭಾವ ಸಂಚಾರ..

ಎಸ್.ರಶ್ಮಿ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:44 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಧನಶ್ರೀ ಲೆಲೆ
ಧನಶ್ರೀ ಲೆಲೆ
ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಗೀತದ ಸಂಜೆ ತುಖಾಮಣೆ ಕಾಹೆ ಕಬೀರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ಜಯತೀರ್ಥ್ ಮೇವುಂಡಿ ಅವರು ಸಂತ ತುಕಾರಾಂ ಅಭಂಗ್ ಹಾಡಿದರು. ಪ್ರಜಾವಾಣಿಂಚಿತ್ರ: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಚ್.ಜಿ.
ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಗೀತದ ಸಂಜೆ ತುಖಾಮಣೆ ಕಾಹೆ ಕಬೀರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ಜಯತೀರ್ಥ್ ಮೇವುಂಡಿ ಅವರು ಸಂತ ತುಕಾರಾಂ ಅಭಂಗ್ ಹಾಡಿದರು. ಪ್ರಜಾವಾಣಿಂಚಿತ್ರ: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಚ್.ಜಿ.
Art and Culture

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT