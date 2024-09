ಚರ್ಚೆ | ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ: ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್‌

ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ? ಅಥವಾ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸೋದು, ನೋಡೋದು...? ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಾದಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ‘ಫೈರ್‌’ (Film Industry for Right and Equality) ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ‌ (ಪಾಶ್‌ನಂತಹ –POSH) ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು. ಈ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಗಮನದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.