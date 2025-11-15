ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ | ಬಿರ್ಸಾ: ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಏಕೀಕರಣದ ಶಿಲ್ಪಿ

ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಜನಿಸಿ 150 ವರ್ಷ ತುಂಬಿವೆ; ಆತನ ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಈಗ 125 ವರ್ಷ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಅರುಣ್ ಜೋಳದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
