ಸಂಗತ | ಹಾಸ್ಯದ ಹರಿಗೋಲಿನ ಚಲನೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿತೆ?

ಹಾಸ್ಯದ ಹೆಸರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 'ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? ಹಾಸ್ಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಡೆಯಬಹುದೆ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

ಹಾಸ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯದಂತಾಗಿರುವ ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ಯುವಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂಥವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತ ಯುವಕ–ಯುವತಿಯರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು–ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದು, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೀಗಳೆಯುವುದು, ನಾಡಿನ ಕಲೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡುವಂಥ ಅಸಂಬದ್ಧ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ರೀಲ್ಸ್ಗಳೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.

ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅಂಥ ರೀಲ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹಣವೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟು, ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವುದೂ ಯುವಜನ ದಾರಿತಪ್ಪಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕಿರುತೆರೆ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾತ್ರಗಳ ವಿಡಂಬನೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದ ಪದಗಳನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಅತಿಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾಶೀನಾಥ್, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥ ಪದ ಬಳಕೆಯು ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದೆ. ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ಬಳಸುವ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಕುಳಿತು ನೋಡಲು ಅಸಹ್ಯ ಎನ್ನಿಸುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡುಭಾಷೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಿ,'ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜನರ ಅಭಿರುಚಿಯೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಅಭಿರುಚಿಹೀನರು' ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ, 'ಕುಡಿಯದವರು ಏನೇನೂ ಗೊತ್ತಿರದ ದಡ್ಡರು' ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ರೀಲ್ಸ್ಗಳೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. 'ಕುಡಿತದಿಂದ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿತದಿಂದಲೇ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂಬಂಥ ಅಸಂಬದ್ಧ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ರೀಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಿರುತೆರೆಯ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆ ಕ್ಷಣದ ಮನರಂಜನೆಗೂ, ಒಮ್ಮೆ ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾಗಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಂಥವು ಎಂಬ ಅರಿವು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕೊರತೆಯೂ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹೆಸರು, ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡು, ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ಕೆಟ್