ಸಂಗತ | ಹಾಸ್ಯದ ಹರಿಗೋಲಿನ ಚಲನೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿತೆ?

ನಗು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕ. ಸದಭಿರುಚಿ ಇಲ್ಲದ ನಗು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕ. ಹಾಸ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಂಜನೆಯ ಸರಕುಗಳ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ.
ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
