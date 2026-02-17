ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed opinion
ADVERTISEMENT

ಸಂಗತ | ನಮ್ಮ ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಬದುಕು

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಸರಳತೆ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಹಿತಕ್ಕೂ ಪೂರಕ. ಬದುಕಿನ ಅಗತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
SangataLifeLife Cycle

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT