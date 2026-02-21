ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಂಗತ | ಕಾಡು ತಣ್ಣಗಿರಲಿ, ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ತಾಗದಿರಲಿ!

ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯ ಕಾಡಿನ ಕಾಳಜಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಕಾಡನ್ನಷ್ಟೇ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅದರ ಬಿಸಿ ನಾಡನ್ನೂ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
