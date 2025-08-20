ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed opinion
ADVERTISEMENT

ಸಂಗತ: ಪಿಎಚ್.‌ಡಿ ‘ಸಂಶೋಧನೆ’ ಮತ್ತು ವೇದನೆ..

ನಾಡು–ನುಡಿಯನ್ನು ವಿವೇಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಪಿಎಚ್‌.ಡಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೆಸರನ್ನು ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:56 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ResearchersPhD students

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT