25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಭೀಮಾ ನೀರು ಇಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ: ಕೃಷ್ಣ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆ.14– ಉಜನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಟ್ಟಿರುವ 1.5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>ತಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ವರದಿಗಾರರ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಭೀಮಾ ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಿರಶನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ<br>ಎಸ್.ಆರ್.ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>