75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಭಾರತ–ಪಾಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ ಸಂಭವ

<p>ಮುಂಬಯಿ, ಫೆ. 12– ಬೇಗನೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಪುನಃ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಮಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೆಹತಾ ಅವರು ಈ ದಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಟ್ಟೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದೆರಡು ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯೆಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>