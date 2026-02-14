75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಐವತ್ತು ಸಹಸ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿದಾಳಿ

<p>ಟೋಕಿಯೋ, ಫೆ. 13– ಮಧ್ಯರಂಗದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಹಸ್ರವನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸೇನಾ ಪಡೆ ಇಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಗೊಂಡು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಲಿನೊಳಕ್ಕೆ ಏಳು ಮೈಲಿ ದೂರ ನುಗ್ಗಿವೆ.</p>.<p>ವೊನ್ಜವಿಗೆ 10 ಮೈಲಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಯಂಗ್ಯಂಗ್ ಮತ್ತು 18 ಮೈಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಪ್ಯಾಂಗ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ರಭಸದಿಂದ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದರು.</p>.<p>ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಫಿರಂಗಿ ಗುಂಡಿನ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸುಮಾರು 4ರಿಂದ 6 ಡಿವಿಜನ್ಗಳಷ್ಟು ಚೀಣೀ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ಸೈನಿಕರು ಹಾಂಗ್ಚಾನ್ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪರ್ವತಗಳ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>