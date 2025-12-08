75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕೃತಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಹಂಪಲು ಬೆಳೆ

<p>ಲಂಡನ್, ಡಿ. 7– ರಷ್ಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ಕೃತಕ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವರೆಂದು ಟಾಸ್ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅನೇಕ ಹಣ್ಣುಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರಶೀತ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು.</p>.<p><strong>ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಉಳಿತಾಯದ ಪಾವತಿ</strong></p>.<p>ನವದೆಹಲಿ, ಡಿ. 7– ಬ್ರಿಟನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆರಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡುಗಳಂತೆ 1951ರ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾರತದ ಅರ್ಥ ಸಚಿವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು, ಇಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>