25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಅಜರುದ್ದೀನ್, ಶರ್ಮಾಗೆ ಆಜೀವ ನಿಷೇಧ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ, ಡಿ. 5–</strong> ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೋಸದ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಮಹಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಆಜೀವ ನಿಷೇಧದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ತಲಾ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅಮಾನತು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೆ, ತಂಡದ ಮಾಜಿ ವೈದ್ಯ ಅಲಿ ಇರಾನಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಾ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮಾನತು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಸಿ. ಮುತ್ತಯ್ಯ ಅವರು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ<br> ತಿಳಿಸಿದರು.</p>