75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಸ್ಥಾನಬದ್ಧತೆಯ ತಿದ್ದಿದ ಶಾಸನ

<p><strong>ಬುಧವಾರ 21.2.1951</strong></p>.<p><strong>ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಸ್ಥಾನಬದ್ಧತೆಯ ತಿದ್ದಿದ ಶಾಸನ</strong></p>.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>, ಫೆ. 20– ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಸ್ಥಾನಬದ್ಧತೆ (ತಿದ್ದಪಡಿ) ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರವಿತ್ತಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಸ್ಥಾನಬದ್ಧತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳೂ ಕಾಲ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸೇರಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>