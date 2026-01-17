75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ

<h2>ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ</h2>.<p><strong>ಮಾಸ್ಕೋ, ಜ. 16–</strong> ಚಂದ್ರ ಮತ್ತುಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭೂಮಂಡಲದಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಭಾವನಾಲೋಕದ ಊಹೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋವಿಯತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೆಖ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಹಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದಕ್ಕುವ<br>ಕಾಲ ದೂರವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಸ್ಕೋ ಕೊಮ್ಸೊವೇಲ್ ಎಂಬ ಯುವಕರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವಯಾನದ ನಾನಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಯಾನಗಳು ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲದೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಯಾವ ಗ್ರಹದಿಂದ ಯಾವ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>