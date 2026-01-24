ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ಕಾಡುವ ‘ಸ್ತ್ರೀ’ ಚಿತ್ರಗಳೂ, ವಿಷಾದದ ಭಾವವೂ..

ಎಸ್.ರಶ್ಮಿ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 14:59 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 14:59 IST
ಜನವರಿ 29 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಈ ಬಾರಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ‘ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ’. ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ದನಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಾರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿವೆ.
ಅ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್‌ ವಿಡೊ 
ಅ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್‌ ವಿಡೊ 
ಗಮನ್‌ 
ಗಮನ್‌ 
ಸಾಬರ್‌ ಬಾಂಡಾ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯ
ಸಾಬರ್‌ ಬಾಂಡಾ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯ
ಸಾಬರ್‌ ಬಾಂಡಾ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯ 
ಸಾಬರ್‌ ಬಾಂಡಾ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯ 
Film festival

