BCCI – UNDER 23 WOMEN ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಕರ್ನಾಟಕ ವನಿತೆಯರಿಗೆ ಜಯ

ಸುಲ್ತಾನಪುರ (ಗುರುಗ್ರಾಮ): ಅಮೋಘ ಆಟವಾಡಿದ ಬಿ.ಜಿ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ (19ಕ್ಕೆ2) ಮತ್ತು ನಿಕಿಪ್ರಸಾದ್ (ಔಟಾಗದೇ 46) ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡವು ಜಯಿಸಿತು. 

ಶನಿವಾರ ಗುರುಗ್ರಾಮ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಸಿಸಿಐ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ತ್ರಿಪುರ ಎದುರು 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. 

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತ್ರಿಪುರ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 83 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರ ನಿಖರ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ತ್ರಿಪುರ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ರಚಿತಾ ಹತ್ವಾರ್ (ಔಟಾಗದೇ 37) ಜಯದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಕೇವಲ 9.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದರು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ತ್ರಿಪುರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7ಕ್ಕೆ83 (ಅಂಬೇಶ ದಾಸ್ 21, ಬಿ.ಜಿ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ 19ಕ್ಕೆ2) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 9.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ 84 (ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಔಟಾಗದೇ 46, ರಚಿತಾ ಹತ್ವಾರ್ ಔಟಾಗದೇ 37) ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ.