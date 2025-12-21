ಆ್ಯಷಸ್‌: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಜಯ

<p><strong>ಅಡಿಲೇಡ್</strong>: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದವರು ಆ್ಯಷಸ್ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ 82 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಪಡೆದರು. ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಉಳಿದಿರುವಂತೆ ಆತಿಥೇಯರು 3–0 ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಗೆಲುವಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ 435 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ (ಶನಿವಾರ: 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 207) ಅಂತಿಮ ದಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿತು. ಆದರೆ 352 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಸ್ಕಾಟ್ ಬೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಚಹ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್ (ಜೋಶ್ ಟಂಗ್) ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ 3–0 ಸರಣಿ ಜಯ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ’ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು. ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸರಣಿಗೆ ಮೊದಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು.</p>.<p>ಪರ್ತ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಕಾಂಗರೂ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಕೊನೆಯ 18 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಜಯಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆ್ಯಷಸ್ ಸರಣಿ ಜಯಿಸಿದಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಡಿಲೇಡ್ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ 2013 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಆಡಿದ 13 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎದುರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ (106) ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕ (72) ಬಾರಿಸಿದ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರನಾದರು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಈ ಗೌರವ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: 371 ಮತ್ತು 349; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: 286 ಮತ್ತು 102.5 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 352 (ಜೇಮಿ ಸ್ಮಿತ್ 60, ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ 47, ಬ್ರೈಡನ್ ಕಾರ್ಸ್ ಔಟಾಗದೇ 39; ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 62ಕ್ಕೆ3, ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ 48ಕ್ಕೆ3, ನೇಥನ್ ಲಯನ್ 77ಕ್ಕೆ3).</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>