ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌: ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ -ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ 

ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ – ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಲಿವೆ.

ಭಾರತದ ಎದುರು ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದಿರುವ ಜೋ ರೂಟ್‌ ಪಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

England wins the toss and elects to bat first against #TeamIndia.#ENGvIND pic.twitter.com/GsI4pouM3c

