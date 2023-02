IND v AUS | ರೋಹಿತ್ ಶತಕ, ಜಡೇಜ –ಅಕ್ಷರ್ ಅರ್ಧ ಶತಕ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ

ನಾಗಪುರ: ಪ್ರವಾಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 144 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಜಮ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಾರ್ಡರ್‌–ಗಾವಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 114 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 321 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 144 ರನ್ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 120 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ತ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಔಟಾಗದೆ 66, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಔಟಾಗದೆ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.

It's Stumps on Day 2 of the first #INDvAUS Test! #TeamIndia move to 321/7 & lead Australia by 144 runs. 👏 👏

1⃣2⃣0⃣ for captain @ImRo45

6⃣6⃣* for @imjadeja

5⃣2⃣* for @akshar2026

We will be back for Day 3 action tomorrow.

Scorecard ▶️ https://t.co/SwTGoyHfZx pic.twitter.com/1lNIJiWuwX

— BCCI (@BCCI) February 10, 2023